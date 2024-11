Estação da Cinelândia do MetrôRio ficará fechada, das 8h às 19h, por conta do G20 - Divulgação / MetrôRio

Publicado 18/11/2024 07:24 | Atualizado 18/11/2024 08:01

Rio - As estações Uruguaiana, Carioca, Cinelândia, Glória e Catete, do MetrôRio, estarão fechadas nesta segunda (18) e terça-feira (19), das 8h às 19h, por conta do G20. Fora desse período, o funcionamento será normal.



De acordo com a concessionária, o fechamento foi determinado pelas autoridades de segurança responsáveis pelo evento. As demais estações operam sem alterações.

Operação da SuperVia

Já os trens da SuperVia vão operar com horário fixo durante os dois dias de evento e no feriado da Consciência Negra, nesta quarta (20). Por isso, a concessionária orienta que os passageiros programem as viagens pela ferramenta "Planeja Sua Viagem" no aplicativo do transporte. Em casos de dúvidas, podem ligar para a Central de Atendimento, pelo número 0800 726 9494.

Avenida Atlântica fechada

A Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul, ficará fechada até às 18h de terça-feira, também por ordem da segurança do G20, para circulação dos chefes de Estado. A pista está totalmente dedicada ao deslocamentos das delegações, e a interdição iniciou neste domingo (17).