Agentes ficarão responsáveis por áreas da Região Central e Zona SulDivulgação/PF

Publicado 18/11/2024 09:42

Rio - A Polícia Federal instalou uma Central de Monitoramento Antidrones (CMA), nas proximidades da Marina da Glória, na Zona Sul do Rio, com o objetivo de garantir a segurança aérea do G20.

O grupo vai atuar na detecção, no monitoramento e na neutralização de drones possivelmente hostis, bem como na coordenação do uso de drones por instituições públicas autorizadas, assegurando o controle dessas Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAs).

A CMA ficará responsável pelo monitoramento de áreas consideradas sensíveis pela segurança do evento: a área 1 - Região Central do Rio - e a área 2 - Zona Sul.

Entre os locais monitorados estão o Museu de Arte Moderna (MAM), a Marina da Glória, os aeroportos Santos Dumont e Galeão, a Praça Mauá, os hotéis onde estarão hospedadas as autoridades, além de suas imediações.

A zona de proibição de voos abrange um raio de aproximadamente 8 km a partir do Museu de Arte Moderna. Entretanto, a área de restrição será ainda maior, alcançando um raio de 37 km.

Caso sejam detectadas aeronaves não tripuladas sobrevoando as áreas monitoradas, um protocolo de ação será ativado. Primeiro, se tentará a interferência no controle da aeronave, seguida pela identificação do responsável pelo aparelho.

Caso a identificação seja possível, o responsável será chamado para uma entrevista e pode acontecer a condução do operador para procedimentos cabíveis.

Para as operações, serão utilizados equipamentos como radares e dispositivos de interferência no sinal das RPAs que representem uma ameaça à segurança do evento, especialmente em áreas de alta sensibilidade.

O trabalho será realizado em parceria com o Gabinete de Segurança Institucional do Estado do Rio de Janeiro e da Presidência da República (GSI-RJ e GSI-PR), o Comando Militar do Leste (CML), a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).