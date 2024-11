O chuveiro anti-incêndio da agência do Santander foi ativado e controlou o início das chamas - Reprodução / Google street view

Publicado 18/11/2024 16:22 | Atualizado 18/11/2024 17:39

Rio - O Esquadrão Antibomba da Polícia Civil foi acionado nesta segunda-feira (18) após um artefato causar um incêndio em um caixa eletrônico de uma agência do Santander, localizada na Rua da Assembleia, no Centro do Rio. Ninguém ficou ferido.

De acordo com os investigadores, a perícia inicial aponta para o uso de um coquetel molotov, mas as evidências ainda estão sendo analisadas. Bombeiros do Quartel Central foram chamados por volta das 11h para conter o princípio do fogo. O chuveiro anti-incêndio foi ativado e controlou o início das chamas.

Ainda conforme as informações, a ocorrência acontece no mesmo dia em que uma manifestação pró-Palestina foi realizada na região, a 1,2 km do Museu de Arte Moderna (MAM), onde ocorre a cúpula do G20.

O caso foi registrado na 1ª DP (Praça Mauá). A Polícia Civil está analisando imagens de câmeras de segurança e realizando diligências para identificar os responsáveis pelo ataque.

O Santander informou que a agência foi alvo de um incêndio criminoso. "O fogo já foi totalmente controlado e o banco colabora com as autoridades responsáveis pela investigação do caso", informa a nota.