As pistas do Aterro do Flamengo durante o deslocamento de delegações do G20 - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 20/11/2024 12:41 | Atualizado 20/11/2024 13:54

Rio - A cidade do Rio retornou, no início da tarde desta quarta-feira (20), feriado da Consciência, Negra, ao Estágio 1 de monitoramento. Segundo o Centro de Operações Rio, a regressão acontece em virtude do término das atividades do G20.

O evento, que aconteceu entre o dia 14 e esta terça-feira (19), forçou uma série de mudanças operacionais no trânsito e na rotina da cidade. Ainda nesta quarta-feira, por conta do feriado, algumas delas seguem valendo, como a suspensão das faixas reversíveis.

O tráfego no Aterro do Flamengo e nas vias da orla da Zona Sul, como a Avenida Vieira Souto e Atlântica foi liberado. As pistas não tiveram a abertura das áreas de lazer que sempre acontece nos feriados.

As vias, contudo, podem ter interdições pontuais em função do deslocamento de delegações que estiveram na cúpula do G20.

Como funciona o Estágio 1?

O Estágio 1 é o primeiro em uma escala de cinco e significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão.