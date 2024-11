Um dos pitbulls foi encontrado com filhotes - Reprodução / TV Globo

Publicado 22/11/2024 10:03

Rio – Um casal foi preso em flagrante nesta quinta-feira (21) por maus-tratos a animais em um condomínio de Guaratiba, Zona Oeste do Rio. Os detidos, identificados como Alexandre Coutinho dos Santos e Lídia Inácio Egídio de Lima, deixavam pitbulls em condições insalubres, com urina, fezes e lixo espalhados na residência, além de não alimentá-los e agredi-los com frequência.

Registros de vizinhos mostram a situação degradante dos cães. Um deles foi encontrado com ferimentos na cabeça. Eles frequentemente brigavam entre si por causa do estresse e da falta de comida.

Em entrevista ao programa "Bom Dia Rio", da TV Globo, o delegado Marco Aurélio Castro, da 35ª DP (Campo Grande), deu detalhes sobre a prisão e afirmou que os cachorros foram levados para uma organização não-governamental (ONG) parceira da corporação.

"O próprio tutor agredia os animais com pauladas, tudo isso com testemunhas, vídeos e também, com a perícia de local e a presença de uma médica veterinária, que pôde verificar a situação degradante dos animais. Eles foram recolhidos para uma ONG parceira que trabalha em conjunto com a polícia. Eles vão passar por tratamento e os tutores, presos com o crime de maus-tratos a cães, uma pena de reclusão de dois a cinco anos", explicou.