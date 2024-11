A Guarda Municipal informou que está atuando no balizamento do trânsito - Divulgação / Guarda Municipal

Publicado 22/11/2024 08:09 | Atualizado 22/11/2024 08:31

Rio – Um incidente envolvendo uma carreta e um ônibus aconteceu na manhã desta sexta-feira (22), no Cachambi, Zona Norte do Rio. Os veículos colidiram na bifurcação entre as ruas Miguel Ângelo e Álvares de Azevedo e atingiram um poste.

Segundo a RioÔnibus, a carreta perdeu a direção e bateu no coletivo, que era da linha 679 (Grotão x Méier). A ocorrência não deixou feridos.

A Guarda Municipal afirmou que está atuando no local, com foco no balizamento do trânsito. O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para o caso.

A reportagem tenta contato com a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) para mais detalhes.