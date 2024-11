Menino de 11 anos foi socorrido ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, após ser atingido na perna - Arquivo / Agência O Dia

Menino de 11 anos foi socorrido ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, após ser atingido na pernaArquivo / Agência O Dia

Publicado 22/11/2024 08:35

Rio - A Polícia Militar informou, nesta sexta-feira (22), que vai instaurar um procedimento apuratório para analisar as circunstâncias de uma ação que deixou uma criança de 11 anos baleada, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu nesta quinta-feira (21), quando C. M. A. da R., foi atingido na perna esquerda, no momento em que jogava futebol com colegas, segundo relatos. A ocorrência também deixou um suspeito morto.

De acordo com a PM, na tarde desta quinta-feira, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) viram um veículo suspeito, no bairro Pilar, e os ocupantes atiraram nos policiais, provocando um confronto. Na ação, um suspeito ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda segundo a corporação, após a troca de tiros, os militares localizaram e socorreram uma criança de 11 anos para o mesmo hospital. A Secretaria Municipal de Duque de Caxias informou que o menino deu entrada às 20h11, baleado na perna esquerda, com exposição óssea e muscular extensa e perda tecidual importante. Ele passou por cirurgia e, na manhã desta sexta-feira, permanece internado na emergência pediátrica e em acompanhamento pela equipe multidisciplinar, com quadro hemodinamicamente estável.