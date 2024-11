Maurício foi capturado no bairro Caminho de Búzios - Reprodução

Maurício foi capturado no bairro Caminho de BúziosReprodução

Publicado 24/11/2024 09:59 | Atualizado 24/11/2024 11:12

Rio - Um homem foi preso por agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap-RJ) em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Maurício Matieli de Castro era foragido do Espírito Santo.

Ele foi capturado na última sexta-feira (21) em um mercado, que pertence ao seu pai, no bairro Caminho de Búzios. Também conhecido como “Bim” e “Binho”, ele cumpria pena em regime semiaberto quando fugiu do sistema penitenciário de Cariacica.

Maurício havia sido preso por roubo a um posto de gasolina no município capixaba de Apiacá. Ele foi beneficiado com o trabalho extramuros em uma empresa de manutenção e refrigeração, mas não retornou para a unidade após o término do expediente no dia 24 de abril deste ano.

Por conta disso, a Vara de Execuções Penais de Vila Velha expediu um mandado de prisão contra ele. Binho, de acordo com as investigações, mantinha ligações com a organização criminosa Terceiro Comando Puro.

Maurício foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, posteriormente, à Seap onde permanecerá à disposição da Justiça.

A prisão foi realizada em conjunto com a Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (Ssispen) e Divisão de Busca e Recapturas (Recap), após trabalho integrado de inteligência com a Polícia Penal do Espírito Santo.