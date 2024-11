Policiais também apreenderam um bloqueador de sinal durante a ação - @PMERJ

Publicado 24/11/2024 12:49 | Atualizado 24/11/2024 12:50

Rio - Um suspeito de ser responsável por diversos roubos de carros e de cargas foi preso, na manhã deste domingo (24), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, o homem, conhecido como "PQD", foi detido no bairro de Nova Campinas.

Com o homem, um bloqueador de sinal foi apreendido. Ainda de acordo com a corporação, a prisão, efetuada por agentes do 15º BPM (Duque de Caxias), só foi possível após denúncias recebidas.

A ocorrência foi encaminhada para a 62ª DP, também em Caxias.