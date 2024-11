Preparativos para 29ª Parada LGBTQIA+ Rio em Copacabana, na Zona Sul - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 24/11/2024 12:31 | Atualizado 24/11/2024 16:15

Rio - Acontece neste domingo (24), na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, a 29ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ Rio. A caminhada está sendo realizada na Avenida Atlântica e partiu do Posto 5 em direção ao Posto 2.



A edição é comandada pelo lema “Somar para Fortalecer” e pelo tema central “A soma das forças para a construção de uma sociedade mais inclusiva e que respeite as diferenças e a cidadania LGBTQIA+”.



Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a beleza do movimento em prol do público LGBTI+. Além disso, muitos usaram seus perfis para convidar o público para prestigiar o evento.



"Que coisa linda ver Copacabana com a Parada [LGBTI+]", comentou uma.



"Desci para ver a Parada de Copacabana, uma diva acabou de passar por mim", brincou outro.



"Viva a diversidade! Sejam todos bem-vindos ao nosso Rio de Janeiro", comentou mais um.

Além disso, o evento reforça a pauta da sustentabilidade ambiental, trazendo à tona a importância de unir a luta pela diversidade com a responsabilidade social.Para garantir que a mensagem seja passada, um dos destaques do evento é a inclusão da realização de oficinas de educação ambiental, com o objetivo de conscientizar tanto a população LGBTQIAPN+ quanto a sociedade em geral sobre a importância de práticas sustentáveis.A concentração foi às 11h, mas o desfile oficial começou às 15h. A manifestação conta com apresentações de artistas como Duda Beat, Diego Martins, Unna X, Gael Vicci, Mc Bianca, WD, Reddy Allor, Thaís Macedo e Pedro Mussum, animando os 10 trios elétricos espalhados pela orla. Valéria Barcellos foi a responsável por interpretar o Hino Nacional, um papel tradicionalmente ocupado por Jane Di Castro, falecida em 2020, cuja memória segue homenageada no evento.O evento é considerado o 3º maior do Rio e é realizado pelo Grupo Arco-íris de Cidadania LGBTI+.O MetrôRio recomendou, para quem vai ao evento utilizando o transporte, que utilize a estação Cantagalo/Copacabana para desembarque; e para voltar, que dê preferência para embarque na estação Siqueira Campos/Copacabana.A concessionária ainda orientou que os clientes usem o pagamento por aproximação, presente nos cartões de crédito e débito Visa, Elo e Mastercard ou dispositivos como celulares, relógios e pulseiras, com a tecnologia NFC, ou comprem e recarreguem seus cartões de passagem Giro, unitário do MetrôRio ou o Riocard Mais com antecedência.As linhas 1, 2 e 4 vão funcionar das 7h às 23h no domingo e haverá troca de composição no trecho compartilhado entre Central do Brasil e General Osório.Para a realização do evento, a Prefeitura do Rio montou um esquema operacional. A Coordenadoria de Diversidade Sexual (CDS-Rio) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ocuparão a tenda “Rio Sem Preconceito”, entre as ruas Sá Ferreira e Souza Lima. Das 9h às 15h, o público terá acesso a informações e poderá realizar pré-inscrições em projetos, como o Dam+ e o Garupa.A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) estará presente na 29ª Parada do Orgulho LGBTI+ para levar orientações à população sobre saúde e o respeito às diversidades. O estande “Rio sem preconceito” será montado entre as ruas Sá Ferreira e Souza Lima, das 9h às 15h, onde profissionais de saúde estarão à disposição do público para esclarecer dúvidas.No espaço, haverá distribuição de preservativos e materiais educativos sobre infecções sexualmente transmissíveis (IST), profilaxia pré-exposição (PrEP) e profilaxia pós-exposição (PEP). Além disso, profissionais oferecerão orientações em saúde para o controle do tabagismo, o diagnóstico e tratamento da tuberculose, estimulando a prática regular de atividade física e a alimentação adequada para um estilo de vida mais saudável. Também haverá vacinação para hepatite B, febre amarela, covid-19, influenza, tríplice viral, antitetânica.O RAP da Saúde também estará no local abordando os visitantes para a conscientização em questões de saúde e para uma vida sexual responsável. E a equipe da Coordenação de Diversidade Sexual auxiliará com orientações jurídicas e psicológica, além de informações sobre campanhas de prevenção de ISTs e de combate à discriminação.As interdições de trânsito para a realização da Parada do Orgulho LGBTI+ serão feitas por etapas. A primeira foi iniciada às 23h30 de sábado (23) com a interdição da Av. Atlântica, pista junto à orla, entre a Rua Francisco Otaviano e a Rua Miguel Lemos, para o posicionamento dos trios elétricos.Às 7h da manhã de domingo será implantada a Área de Lazer da Av. Atlântica, pista junto à orla, como ocorre aos domingos e feriados. A pista junto às edificações da Av. Atlântica, a partir da Rua Joaquim Nabuco até a Av. Princesa Isabel, além de seus acessos, também poderá ser interditada gradativamente conforme o fluxo de chegada do público.A Área de Lazer da Av. Atlântica, bem como a interdição da pista junto às edificações, serão mantidas até o término do evento, a desocupação da via pelo público e a limpeza das pistas, com a liberação ao tráfego de veículos prevista até às 23h.A inversão de mão da Av. Atlântica, pista das edificações, funcionará em seu horário habitual, das 7h às 18h.A operação de trânsito contará com 70 agentes, entre Guardas Municipais, operadores da CET-Rio e apoiadores de tráfego, que trabalharão para manter a fluidez, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e motoristas, além de efetuar os bloqueios.As condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos e os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região. Painéis de mensagens variáveis informarão sobre a interdição da Av. Atlântica e as condições de tráfego nas vias do entorno.