Criminosa de Minas Gerais e homem foram presos pela Core no Morro do São Carlos - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 27/11/2024 14:11 | Atualizado 27/11/2024 16:25

Rio - A Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) prendeu uma criminosa, nesta quarta-feira (27), em uma operação nos Morros do São Carlos e da Mineira, no Estácio, região central da cidade. A ação provocou um intenso confronto entre criminosos e policiais civis na região e impactou o funcionamento de escolas e unidades de saúde. Um homem também acabou preso flagrante.

Moradores viveram momentos de tensão por conta da troca de tiros. Entretanto, até o momento, não há registro de feridos e apreensões na região. Atualmente, os Morros do São Carlos e da Mineira são dominados por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP). Segundo a Polícia Civil, as investigações duraram dois anos e conseguiram identificar que a criminosa é peça-chave da estrutura de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio da facção.

As investigações apontaram ainda que a criminosa era braço direito de um dos líderes da facção em Minas Gerais, que comandava ações ilícitas a partir do bairro Cabana do Pai Tomás, em Belo Horizonte, e tinha influência direta no Morro da Mineira. A acusada mantinha comunicação com lideranças do TCP no Rio, traficantes situados em regiões de fronteira e integrantes da organização que estão presos.

Os agentes também apuraram que a mulher usava seu conhecimento sobre o sistema bancário e habilidade para realizar transações financeiras clandestinas, garantindo que os recursos obtidos com o tráfico de drogas fossem desviados para dificultar a identificação pelas autoridades. Além disso, ela operava movimentações financeiras como pagamentos de cartões de crédito em nome de terceiros, depósitos e transferências para contas de possíveis fornecedores de drogas, e o custeio de obras em propriedades vinculadas ao líder criminoso.

A ação aconteceu em apoio ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e contra a criminosa foi cumprido um mandado de prisão. Um homem também foi preso em flagrante. Por causa do tiroteio durante a operação, quatro escolas da rede municipal foram impactadas, segundo a Secretaria Municipal de Educação.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o Centro de Saúde Escola São Francisco de Assis mantém o atendimento à população, mas suspendeu as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares. As Clínicas da Família Medalhista Olímpico Ricardo Lucarelli Souza e Sérgio Vieira de Mello suspenderam o início do funcionamento.