Polícia tenta prender Fernandinho Avelino em VassourasReprodução

Publicado 28/11/2024 10:56 | Atualizado 28/11/2024 11:08

Rio - O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio (Gaeco), em atuação conjunta com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), cumpriram, nesta quinta-feira (28), mandados de busca e apreensão contra Fernando Cézar Avelino de Oliveira, conhecido como Fernandinho Avelino, em investigação do crime de homicídio do empresário Thiago Amorim Navarro.

O Juízo da 2ª Vara de Vassouras também expediu mandado de prisão contra o investigado. Fernando Avelino é considerado foragido da Justiça.



De acordo com as investigações do Gaeco e da Polícia Civil, o corpo de Thiago foi encontrado carbonizado dentro de uma caminhonete às margens da BR-393, em Vassouras, no dia 13 de janeiro deste ano. No dia anterior ao crime, a vítima esteve na casa de Fernando Avelino, mas não retornou para sua residência. As apurações revelaram que Fernando Avelino esteve no local do crime e, em seguida, voltou à sua casa e desativou o aparelho celular da vítima.



As investigações continuam em andamento para a eventual identificação de outras pessoas envolvidas no crime. A prisão temporária é válida por 30 dias, podendo ser prorrogada por igual período. Durante esse prazo, o Gaeco e a Polícia Civil esperam concluir as investigações.