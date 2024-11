Rio tem máxima prevista de 42°C para esta quinta-feira (28) - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 28/11/2024 11:35 | Atualizado 28/11/2024 12:03

Rio - Após entrar em Nível de Calor 2 (NC2), com temperaturas se aproximando dos 40°, a cidade do Rio terá chuvas fortes nos próximos dias. No entanto, segundo previsão do Alerta Rio, o tempo vai permanecer quente, com céu nublado.

Nesta quinta-feira (28), a cidade segue em NC2, que se caracteriza pela previsão ou registro de temperatura e umidade entre 36ºC e 40ºC por um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais. A máxima prevista é de 42°C, com mínima de 21°C e ventos fracos a moderados, além da umidade relativa do ar estar baixa, variando entre 21% e 30%.O céu já deve amanhecer nublado nesta sexta-feira (29), e a previsão indica pancadas de chuva isolada durante a tarde e a noite. Os ventos serão fracos a moderados e a máxima passará por uma leve queda, indo para 38°C, com a mínima permanecendo em 21°C.Já o sábado (30) segue com chance de pancadas de chuva isolada, podendo atingir a cidade a qualquer momento do dia. O céu continua nublado e os ventos, fracos a moderados, com máxima de 36°C e mínima de 19°C.Ainda de acordo com o Alerta Rio, o mês de dezembro vai começar com tempo cinza e chuva fraca. O domingo (1°) terá mais uma queda na temperatura, com máxima prevista de 33°C e mínima de 19°C. Os ventos continuam fracos a moderados. O órgão aponta chance de precipitação para qualquer momento do dia.Porém, na segunda-feira (2), a chance de pancadas de chuva retorna ao Rio, com previsão para o início da tarde. O céu segue nublado e a temperatura, estável, com máxima de 35°C e mínima de 18°C.O Centro de Operações (COR) reforça que o nível de calor não altera os índices operacionais da cidade, que se encontra no Estágio 1. Segundo orientações do órgão, durante o período de NC2, os cariocas devem beber mais água ou sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar; consumir alimentos leves, como frutas e saladas; utilizar roupas frescas; além não se expor diretamente ao sol entre 10h e 16h e evitar o consumo de bebidas alcoólicas com alto teor de açúcar.