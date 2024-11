Fuzis estavam desmontadas e guardados nas portas do carro - Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Publicado 28/11/2024 12:46

Rio - Um casal foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quarta-feira (27), após agentes encontrarem sete fuzis desmontados escondidos em um fundo falso no carro. As peças estavam nas portas do veículo, que foi abordado durante uma fiscalização de rotina na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Resende, no Sul Fluminense.

Segundo a PRF, a abordagem ocorreu por volta das 21h, quando os policiais avistaram dois veículos trafegando juntos. Uma mulher dirigia um dos carros e um homem conduzia o outro. O nervosismo demonstrado por ambos ao serem parados levantou suspeitas. Aos agentes, a dupla apresentava contradições sobre o motivo da viagem.

Durante revista no veículo, com auxílio dos cães farejadores, foram encontrados os sete fuzis de calibre 7,62mm. Uma das armas estava montada, enquanto as outras seis estavam incompletas, faltando o conjunto de gatilho. Além dos fuzis, também foram apreendidas três coronhas, sete ferrolhos e quatro tampas de culatra.

A ocorrência foi encaminhada à 89ª DP (Resende), onde o casal foi preso em flagrante.