Ação "No Rastro da Onça" deixa arte de pegadas de Onça-Pintada na areia de praia da Zona Sul - Armando Paiva / Agência O Dia

Ação "No Rastro da Onça" deixa arte de pegadas de Onça-Pintada na areia de praia da Zona SulArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 29/11/2024 13:00 | Atualizado 29/11/2024 13:26

Rio - Para celebrar o Dia Internacional da Onça-Pintada, a ONG Proteção Animal Mundial promove, a partir desta sexta-feira (29) até domingo (1), a ação “No Rastro da Onça”, nas areias de Copacabana, próximo ao Posto 6, na Zona Sul. O intuito das ações é chamar atenção para a necessidade de preservação da espécie.

fotogaleria

Frequentadores da praia poderão ver pegadas de 14 metros quadrados, que foram criadas pelo artista Rogean Rodrigues, famoso pelas esculturas na areia, e simulam os passos do Xamã, uma onça-pintada macho, que foi solta na Amazônia depois de ser resgatada e reabilitada

Além da homenagem, no domingo (1/12), de 10h às 16h, também no Posto 6, o Ponto Animal será montado no calçadão oferecendo atividades para todas as idades contando a história de Xamã e outros animais silvestres.

O espaço contará com uma área Kids, e as crianças poderão fazer tatuagens temporárias e desenhos para colorir. Além disso, bonecos infláveis representando um lobo-guará e uma onça-pintada estarão disponíveis para fotos.