Caso aconteceu na Estrada de Botafogo, em Costa BarrosReprodução

Publicado 29/11/2024 12:37 | Atualizado 29/11/2024 14:44

Rio - Dois ônibus e um caminhão foram sequestrados, na manhã desta sexta-feira (29), para serem utilizados como barricadas em Costa Barros, na Zona Norte do Rio.



Os ônibus circulavam na linha 778 (Pavuna x Cascadura). Os criminosos interceptaram os veículos na Estrada de Botafogo.



Nos últimos 12 meses, 136 ônibus foram sequestrados na cidade do Rio. Por meio de nota, o Rio Ônibus reiterou a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro.

"É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão", afirmou.



Nas redes sociais, moradores da região publicaram vídeos que mostram as barricadas incendiadas e grande quantidade de fumaça no céu.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) realizam uma operação no Complexo da Pedreira. A ação visa coibir os roubos de carga e veículos, evitar disputas territoriais entre grupos rivais na região e cumprimento de mandados de prisão. Até o momento, não há registro de prisão ou apreensão.



Em represália, criminosos atravessaram dois ônibus e um caminhão, e atearam fogo em pontos distintos da Estrada de Botafogo e da Avenida Pastor Martin Luther King Junior.



Os policiais já fizeram a retirada dos veículos e liberaram as vias para o trânsito. A ocorrência está em andamento.



Últimos casos no Rio



No dia 18 de novembro, moradores do Morro do Salgueiro realizaram um protesto e interditaram um trecho da Rua Conde de Bonfim. Os manifestantes atravessaram um ônibus na via e tentaram incendiar pneus e outros objetos. Em vídeos divulgados nas redes sociais, manifestantes são vistos tentando abrir a porta de um coletivo.



O Rio Ônibus informou que um ônibus da linha 415 (Usina x Leblon) foi sequestrado durante o protesto. Ainda conforme a nota, o coletivo teve duas janelas quebradas e foi conduzido à delegacia da Tijuca para registrar a ocorrência.



Já no dia 16 de outubro deste ano, nove ônibus foram sequestrados por criminosos e usados como barricadas entre as comunidades da Tijuquinha e Muzema, na Zona Oeste.



O caso aconteceu durante uma operação da Polícia Militar. Sobre os ônibus sequestrados, dois deles ficaram atravessados na Estrada do Itanhangá, interditando o trânsito nos dois sentidos, enquanto um terceiro bloqueou o acesso no centro da Muzema.



Um levantamento do Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas de ônibus no Rio, apontou que o prejuízo causado por ataques a coletivos chega a R$ 22.631.700 somente até outubro de 2024.



Os dados incluem informações sobre ônibus incendiados, vandalizados ou sequestrados para serem utilizados como barricadas. No ano passado, de janeiro a dezembro, o valor chegou a R$ 47.680.040,15.