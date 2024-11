Estufa usada por criminosos para produção de maconha tinha diversas mudas e plantas adultas - Divulgação

Estufa usada por criminosos para produção de maconha tinha diversas mudas e plantas adultas Divulgação

Publicado 30/11/2024 09:49 | Atualizado 30/11/2024 12:12

Rio - Uma estufa usada na produção de skank, uma variação da cannabis, foi desmontada pela PM, nesta sexta-feira (29), no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, os agentes faziam patrulhamento pela Rua Senador Nabuco, quando descobriram o local. Um suspeito foi preso na ação.

No endereço, os agentes encontraram dezenas de mudas, plantas já adultas, além de produtos usados no cultivo da droga. O local tinha iluminação especial e sistema de ventilação dedicado.

Segundo a Polícia Militar, a ação faz parte de trabalho da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) com o objetivo de aumentar a segurança na comunidade, prevenindo também confrontos entre grupos criminosos rivais.

"O planejamento envolveu a colaboração de diversas unidades e a coordenação de ações com reforço do policiamento em pontos estratégicos", diz comunicado da PM.

Segunda prisão



No mesmo dia, no Morro do São João, no Engenho Novo, uma operação teve como objetivo desarticular grupos armados e desobstruir vias. Durante essa ação, um homem foi preso com uma pistola e um rádio comunicador. As ocorrências foram encaminhadas à 20ª DP (Vila Isabel).

O Morro dos Macacos é dominado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP) e é constante alvo de investidas de criminosos do Comando Vermelho (CV), que atuam em comunidades vizinhas.