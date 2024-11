Motorista disparou atingindo um dos bandidos que caiu ao lado do carro - Reprodução

Publicado 30/11/2024 10:56 | Atualizado 30/11/2024 12:42

Rio - Um militar das Forças Armadas reagiu a tentativa de assalto e conseguiu balear um dos criminosos, nesta sexta-feira (29), no Méier, Zona Norte do Rio. A ação foi flagrada por câmera de segurança instalada em prédio na Rua Capitão Resende, onde o caso aconteceu. No momento, o homem estava acompanhado da mulher e dos dois filhos.

De acordo com registro, bandidos em uma motocicleta abordam o veículo no momento em que as vítimas desembarcavam do carro, ainda na calçada. O militar, que já estava dentro do condomínio, aparece no portão e dispara contra os criminosos.

Militar das forças armadas reage a tentativa de assalto e consegue balear criminoso na Rua Capitão Resende, no Méier



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/OisL9BMfXB — Jornal O Dia (@jornalodia) November 30, 2024

Um dos bandidos cai ainda no local, próximo ao carro, enquanto o outro corre. O motorista então sai pelo portão do prédio apontando a arma na direção do criminoso que fugiu. Enquanto acompanha a movimentação com a pistola em punho, a vítima abre a porta traseira do veículo para permitir que as duas crianças desembarquem.

Após retirar as crianças, o militar parece ouvir um disparo e se protege na parte da frente do veículo. Na sequência, ele corre para dentro do prédio. Uma motocicleta, que parecia dar cobertura para a ação, passa em alta velocidade pelo local com dois ocupantes.

Alguns instantes mais tarde, o bandido ferido, que permaneceu imóvel durante toda a ação fingindo estar morto, se levanta e foge do local com a moto usada na abordagem.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela 23ª DP (Méier). Agentes da distrital fazem buscas e tentam localizar os criminosos envolvidos na ação.

A Polícia Militar informa uma equipe do 3º BPM (Méier) foram acionados para atender uma ocorrência com o oficial do Exército, na noite desta sexta-feira. No local, o militar informou ter sido vítima de uma tentativa de roubo e reagiu com disparos de arma de fogo, contra os dois ocupantes de uma moto. O oficial não se feriu.