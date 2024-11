Ação foi realizada por agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e equipes do Inea - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 30/11/2024 12:22

Rio - Um empresário foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (29), por crime ambiental na primeira fase da 'Operação Descarte', deflagrada com objetivo de reprimir aterros ilegais. A ação ocorreu em Jardim Gramacho, Duque de Caxias, na Baixada.

Equipes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) já monitoravam o estabelecimento e encontraram diversas irregularidades no local, como quebra de condicionantes da licença de operação, alto risco de incêndio e indícios de poluição.

Durante a inspeção, os agentes verificaram, ainda, que o muro de entrada da empresa corre risco de desabar. A Defesa Civil foi acionada e interditou a área.

A ação aconteceu em parceria com Comando de Polícia Ambiental (CPAM) e representantes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O dono do estabelecimento, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado à especializada.