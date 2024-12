Para Simone Roque, não bastam somente os conteúdos acadêmicos - Arquivo pessoal

Publicado 01/12/2024 07:00

infantil deve ser completo e as escolas precisam oferecer mais do que apenas conteúdos acadêmicos, investindo em um ambiente que valorize múltiplas áreas fundamentais para o crescimento. O período de matrícula e renovação começou e além das questões financeiras e de logística, os pais têm mais uma preocupação: a escolha da escola ideal. Essa é uma das decisões mais importantes para o desenvolvimento educacional e emocional de uma criança. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a qualidade da instituição escolar e o alinhamento com os valores familiares têm impacto significativo na aprendizagem e no bem-estar das crianças.Além disso, especialistas apontam que ambientes que priorizem metodologias inovadoras e acolhedoras aumentam o interesse dos alunos e potencializam habilidades sociais e cognitivas, como para crianças com autismo, por exemplo. Diante de tantas opções e critérios, como escolher a escola que melhor atenderá às necessidades de cada aluno? Para a psicopedagoga, gestora escolar e Diretora da Clínica Multidisciplinar DesenvolviKids, Simone Roque, que atua há 23 anos na área, o desenvolvimentoinfantil deve ser completo e as escolas precisam oferecer mais do que apenas conteúdos acadêmicos, investindo em um ambiente que valorize múltiplas áreas fundamentais para o crescimento.

"Hoje em dia é cada vez mais claro que a evolução de uma criança precisa ir além do aprendizado escolar e ser integral. Esse desenvolvimento completo abrange várias áreas: o físico, que envolve as habilidades motoras; o cognitivo, ligado à aprendizagem; e o psicossocial, que se relaciona com as emoções e interações. Escolas que se preocupam em trabalhar todas essas áreas no seu projeto pedagógico ajudam a promover um crescimento mais saudável, preparando as crianças não só para uma vida escolar equilibrada, mas também para viver em sociedade de uma forma mais positiva e ajustada", explica.

Outro ponto importante é o ambiente escolar, além do espaço seguro e acolhedor, segundo o pedagogo e psicopedagogo Raphael de Castro, é a multidisciplinaridade. "As atividades extracurriculares, junto ao projeto político pedagógico da escola, são fundamentais para o desenvolvimento integral da criança, pois ampliam a formação além do conteúdo tradicional. Atividades esportivas, por exemplo, promovem a saúde física, disciplina e habilidades sociais, incentivando o trabalho em equipe. Já as culturais, como teatro e música, estimulam a criatividade e a expressão emocional, fundamentais para o autoconhecimento e a empatia. As atividades educacionais, como clubes de ciências ou leitura, aprofundam o interesse pelo conhecimento e desenvolvem o pensamento crítico. Todas essas vivências contribuem para que a criança se desenvolva em suas dimensões intelectuais, emocionais e sociais de maneira equilibrada e enriquecedora", analisa o profissional.

A empreendedora Amanda Barbosa, de 31 anos, de Duque de Caxias, mãe de Isaac, de 6 anos, e Miguel, de 3, preza pela confiança e custo benefício. "Escolher a escola para nossos filhos é uma das decisões mais complexas que enfrentamos como pais. Não buscamos apenas um local que ensine matérias, mas que acolha, respeite e valorize cada etapa do desenvolvimento deles. Queremos que estejam em um ambiente onde se sintam seguros, motivados a aprender e, sobretudo, que encontrem espaço para serem eles mesmos", conta.

Escolas mais inclusivas com olhar individualizado



Com o aumento de crianças com neurodivergências, o suporte pedagógico oferecido pela escola é é essencial para a educação e socialização. "A neurodiversidade abrange uma variedade de diferenças neurológicas que podem incluir o autismo (TEA), o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), dislexia, discalculia e outras condições. As escolas privadas e públicas estão cada vez mais inclusivas, mas com muitos pontos de melhoria ainda, porém, já é um grande avanço. Em um cenário

onde as diferenças são evidentes, é essencial que sejam valorizadas pelas escolas, com um olhar individualizado e os pais atípicos ou típicos, também fazem parte e devem entender isso", comenta Simone Roque.

"Para crianças com dificuldades de aprendizagem ou neurodivergências, o suporte pedagógico precisa ser altamente individualizado e atento às suas formas únicas de aprender e se expressar. No campo da psicopedagogia, consideramos não apenas o conteúdo da aprendizagem, mas também o desenvolvimento emocional e social da criança. Isso significa criar um ambiente inclusivo e adaptado às necessidades dela,

onde ela se sinta valorizada e encorajada. Estratégias como o uso de recursos visuais, tempo de resposta ampliado, e acompanhamento especializado, ajudam a promover um aprendizado mais acessível e significativo, garantindo que cada criança tenha o apoio necessário para desenvolver seu potencial", afirma Raphael.

Para o assessor de imprensa e empreendedor Roberto Albuquerque, de 33 anos, pai de Giovanna, de 8, e Liz, de 4, a busca pela escola ideal é avaliada com cuidado e sem pressa. "No ano passado minhas filhas estudavam no mesmo colégio. Este ano, a mais velha ingressou numa escola modelo pública e a mais nova em uma instituição privada por princípios, metodologia que eu desconhecia, mas que quando tive acesso, pude perceber o quanto poderia ser importante e não me enganei. Percebi uma grande evolução, não só de aprendizado, como também de valores que ensinamos em casa e os professores reforçam com ela. Já a mais velha, o foco foi mais no conhecimento em si, por isso tomamos a decisão de ano que vem, levar ela para escola da mais nova também, porque é algo que vai muito além do ensino. O carinho, a empatia, o acolhimento, respeito, autodomínio que eles aprendem, fizeram a mim e a minha esposa, chegarmos a essa decisão, fora toda a oferta extracurricular", conta o responsável.

Com mais de 30 anos de experiência na área da educação e atualmente à frente como diretora da Escola Bilingue Tree House, a pedagoga Roselí Campista já atuou com diversas metodologias de ensino e entende como é importante a adequação dos pais e alunos a elas. "A família precisa saber o objetivo dela para a educação da criança para determinar se a metodologia da escola atende ou não suas expectativas. Os responsáveis devem visitar o colégio e conversar com a coordenação para tirar todas as dúvidas. Saber se a instituição segue uma linha tradicional ou construtivista e conhecer o material pedagógico. Até mesmo observar a estrutura física como salas, banheiros e área de recreação é importante, assim como é feita a recepção dos responsáveis no momento da visitação, se o ambiente é atrativo e estimulador", sinaliza.

Para a Professora Sara Freitas, que atua nas séries de alfabetização da Escola Tree House e possui mais de 10 anos de experiência na educação, entender e estudar a metodologia da instituição de ensino é essencial para definir quais os pontos os pais desejam que seja mais desenvolvido e estimulado. "Existem métodos que estimulam mais a autonomia, contato com a natureza, outras exploram mais as áreas de exatas, são mais tradicionais. Um outro fator a ser observado é como ela funciona no dia a dia da criança, ou seja, nas atividades propostas pela escola, na grade curricular, nas tarefas de casa e avaliações e por isso é indispensável observar pontos que vão desde a estrutura física da escola, ao comportamento dos funcionários, assim como permanência de professores, os tão temidos ‘rodízios’ até as opiniões de outros responsáveis. Tudo deve ser levado em conta", finaliza.

De olhos nas matrículas da Rede Pública

Na Rede Estadual de Ensino, do dia 14 de novembro até 6 de dezembro será a primeira fase da pré-matrícula para novos alunos. A partir de 18 de dezembro sai o resultado da 1ª Fase da Pré-Matrícula nos sites Seeduc e Matrícula Fácil. De 17 de janeiro a 23 de janeiro de 2025 a confirmação da primeira fase da pré-matrícula.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) do Rio de Janeiro começou na terça-feira (26) o período de matrículas para o ano letivo de 2025 nas escolas e unidades de ensino da rede municipal. Os responsáveis devem ficar atentos às datas específicas para cada segmento de ensino. Para os estudantes da Educação Infantil, o período de matrícula será de 3 a 5 de dezembro de 2024.

Já as matrículas para alunos novos em creches municipais poderão ser feitas entre 10 e 15 de dezembro de 2024. As inscrições para as vagas devem ser feita pelo site https://educacao.prefeitura.rio/