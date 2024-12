Restaurante do Povo em Nova Iguaçu será reaberto nesta segunda-feira (2) - Divulgação/Governo do Estado

Publicado 01/12/2024 07:00

O Governo do Estado do Rio reabre nesta segunda-feira (2) a unidade do Restaurante do Povo, em Nova Iguaçu. Uma das novidades é a reformulação no cardápio, que terá algumas novidades, como a carne assada recheada, cubos de frango ao pomodoro e pudim de baunilha. A unidade oferecerá 3 mil refeições por dia, sendo mil cafés da manhã e 2 mil almoços, pelo valor de R$ 1. Com capacidade para 180 lugares, o espaço será administrado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos em parceria com a Prefeitura de Nova Iguaçu.



"O Governo do Estado está olhando para aqueles que mais precisam e não têm a garantia de uma refeição à mesa todos os dias. A reabertura dessa unidade era um anseio da população de Nova Iguaçu e agora temos três Restaurantes do Povo na Baixada, ofertando cerca de 10 mil refeições por dia", disse o governador Cláudio Castro.



"Estamos garantindo refeições balanceadas e de qualidade para o povo da Baixada Fluminense, cumprindo com nossas metas de segurança alimentar. No próximo ano novas inaugurações estão previstas para essa região", promete a secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes.

Além de Nova Iguaçu, a Baixada Fluminense tem também restaurantes nos municípios de Duque de Caxias e Belford Roxo. Os restaurantes se somam a outros programas do governo estadual como o Café do Trabalhador, que oferta café da manhã a R$ 0,50, e soma nove unidades na região.



Agora, são 13 Restaurantes do Povo em operação no estado. Há unidades em Bangu, Barra Mansa, Belford Roxo, Bonsucesso, Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Central do Brasil, Duque de Caxias, Niterói, Petrópolis, São Gonçalo, Volta Redonda e Nova Iguaçu. Somados, vão ofertar diariamente cerca de 29 mil refeições à população fluminense.



O Restaurante do Povo de Nova Iguaçu fica na Avenida Governador Amaral Peixoto, S/N, no Centro da cidade, e vai funcionar de segunda a sexta. O café da manhã será servido de 7h às 9h, e o almoço, de 11h às 15h.