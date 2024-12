Traficante obrigou funcionários de prefeitura a recolocar barricadas - Divulgação

Publicado 01/12/2024 07:08

Rio - Policiais do 35º BPM (Itaboraí) prenderam, na noite desta sexta-feira (29), o traficante Gabriel Santos Rezende, 26 anos, na Estrada da Boa Vista, bairro Novo Horizonte, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. Segundo a PM, o homem obrigou dois funcionários da Prefeitura de Itaboraí a reinstalar barricadas removidas pelo Grupamento de Ações Táticas na quinta-feira (28) na região. Um adolescente de 16 anos que estava com Gabriel foi apreendido. Os dois foram localizados após informações repassadas pelo Disque Denúncia.

Ainda segundo a corporação, os bandidos abordaram os trabalhadores, que estavam em uma retroescavadeira, e os obrigaram a recolocar parte do material removido por ordem do chefe do tráfico local, conhecido como Sombrão.



Gabriel foi encaminhado à 71ª DP (Itaboraí), onde o caso foi registrado, e autuado por associação para o tráfico.



Quem tiver informações sobre localização de barricadas pode ligar e denunciar imediatamente ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato é garantido.