Fachada do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) Divulgação

Publicado 01/12/2024 07:33

Rio - O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou, neste sábado (30), o miliciano José Carlos Seixas Ladeira, conhecido como Batata, por associação criminosa e receptação qualificada. A 1ª Vara Criminal da Regional de Jacarepaguá expediu mandados de prisão e busca e apreensão contra José Carlos, considerado foragido da Justiça.

A denúncia detalha pelo menos cinco crimes de receptação do homem, que mantinha vínculo com integrantes do Escritório do Crime, grupo de matadores de aluguel formado por policiais, ex-policiais e milicianos.



As investigações foram iniciadas com base em um relatório da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) da Polícia Civil, que apontou que Batata faria parte de uma milícia envolvida em roubos, adulteração de veículos, corrupção ativa e passiva, além de receptação qualificada. O relatório também indicava que Ladeira agia na Zona Oeste e estaria negociando carros roubados.