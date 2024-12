Divulgação - Evento terá distribuição de kits e testagem rápida de HIV

DivulgaçãoEvento terá distribuição de kits e testagem rápida de HIV

Publicado 01/12/2024 10:56

Rio - O Grupo Pela Vidda faz, neste domingo (1), ações para celebrar o Dia Mundial de Luta contra a Aids, fortalecer a luta contra o preconceito e relembrar a memória das vítimas da doença, na Praça Mauá, no Centro do Rio. O evento, que começa às 14h, reforça a agenda do Dezembro Vermelho, que pode ser acessada neste link

Faixas e um grande laço vermelho que simboliza a luta e a solidariedade serão hasteadas na praça, com distribuição de kits de prevenção com preservativos, gel lubrificante e informativos e orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). O local terá testagem rápida de HIV com fluido oral e distribuição de autoteste de HIV.



"Apesar dos avanços biomédicos, tratamentos eficazes e profilaxias que evitam a infecção pelo HIV, a aids continua sendo um sério problema de saúde pública no mundo e, lamentavelmente, não conseguimos reduzir o estigma, o preconceito e o isolamento social de quem vive com a doença. Nossa mensagem em 2024 é que os gestores de saúde no Brasil retomem os investimentos em prevenção e que os possam ocupar os espaços de discussão e deliberação das políticas públicas de enfrentamento” destaca Marcio Villard, presidente do grupo Pela Vidda.