Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz, integra o projeto Rota do Samba - Divulgação

Publicado 01/12/2024 11:55

Rio - Em comemoração ao Dia Nacional do Samba, a Embratur lança, nesta segunda-feira (2), na quadra da Portela, em Madureira, o projeto "Rota do Samba", que une turismo, cultura e tecnologia. A iniciativa apresenta roteiros temáticos, ferramentas interativas e ações culturais que ampliam a visibilidade de territórios marcados pela história do samba, além de promover a economia local e fortalecer a conexão entre o Brasil e o público internacional.

O primeiro roteiro temático - Caminho do Samba em Oswaldo Cruz – conecta 10 pontos emblemáticos, como a casa do compositor Candeia, a Feira das Yabás, a Praça Paulo da Portela e a quadra da Portela. Com curadoria de Marquinhos de Oswaldo Cruz, da Diáspora Black e de Karol Duarte (Guiadas Urbanas), a rota celebra a ancestralidade e a resistência cultural.

"A rota é incrível e vai a lugares onde muito pouca gente sabe da história, como o Bar do Nozinho, onde ninguém imagina que Walt Disney tomou uma cerveja com Paulo da Portela e tirou dali a inspiração para criar o personagem Zé Carioca", destaca Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

Placas informativas com QR Codes dos projetos "Aqui tem História" e "Rio de Memórias" trarão informações detalhadas sobre cada ponto.

"A gente fez capacitação de guias e estudantes de turismo, que foram treinados para representar as rotas e o afroturismo, reforçando o papel cultural e econômico do samba e promovendo a economia local. Além disso, desenvolvemos mapas interativos, audioguias e roteiros bilíngues autoguiados e aplicações de realidade aumentada. E teremos passeios gratuitos guiados para estrangeiros, permitindo vivências autênticas pelas rotas do samba, com suporte de audioguias e narrativas históricas acessíveis por QR codes", completa Freixo.