Botafoguenses comemoram conquista da Libertadores - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 01/12/2024 12:18 | Atualizado 01/12/2024 12:50

Rio - A comemoração dos botafoguenses pela conquista inédita da Libertadores será na Enseada de Botafogo, na Zona Sul, a partir das 17h deste domingo (1). O elenco campeão irá desfilar em carro aberto ao longo de toda a Avenida das Nações Unidas. O anúncio foi feito pelo prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD), durante uma coletiva realizada na sede do Centro de Operações Rio (COR), na Cidade Nova, Região Central.

A equipe irá de ônibus do Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte, até a Praça Nicarágua, onde iniciará a celebração. De lá, a delegação vai iniciar um trajeto em carro aberto até Mourisco Mar. A Avenida das Nações Unidas será fechada às 13h, na altura da Avenida Repórter Nestor Moreira, para receber os torcedores.

As pistas da Praia de Botafogo junto aos prédios não serão bloqueadas.

O COR orienta aos torcedores que pretendem participar da celebração que priorizem o metrô. As estações mais próximas são Botafogo e Flamengo. Para motoristas, o COR solicita que evitem circular pelo bairro.