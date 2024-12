Banda paulista CPM 22 faria um show na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio - Reprodução / Redes Sociais

Banda paulista CPM 22 faria um show na Barra da Tijuca, Zona Oeste do RioReprodução / Redes Sociais

Publicado 01/12/2024 08:05 | Atualizado 01/12/2024 09:06

Rio - Uma van que levava integrantes da banda CPM 22 foi assaltada, na noite deste sábado (30), quando passava pela Linha Amarela. Os roqueiros estavam indo em direção à Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde fariam um show na Ilha Itanhangá, às 20h. No entanto, apresentação precisou ser cancelada.

Dois membros do grupo estavam dentro do veículo quando ele foi levado pelos criminosos. Nas redes sociais, a banda paulista se pronunciou sobre o ocorrido e acalmou os fãs. Ainda não há informações sobre quais integrantes estavam na van.

Comunicado da banda CPM 22 Reprodução / Redes Sociais

"Galera, está tudo bem com a gente. Infelizmente assaltaram a van que nos levava para o show 'Rock na Ilha', hoje, no Rio de Janeiro, e não tinha como rolar. Mas fiquem tranquilos, estamos todos bem", dizia o comunicado oficial.

Nas redes sociais, muitos fãs ficaram chocados com o crime e desejaram força aos membros da banda. "Fui ver vocês e foi um susto receber essa notícia. Como carioca, eu lamento. Mas que bom que estão bem", escreveu uma internauta. "Estava no show aguardando vocês e foi um baque. Pelo menos estão todos bem. Estou arrasada", comentou outra pessoa.

Outros roqueiros, no entanto, não gostaram do cancelamento da apresentação. "É o terceiro show que eles cancelam. Foi a ultima vez que fiz questão de ir. Entendo que foi algo grave, mas estamos muito decepcionados com o cancelamento", desabafou uma fã. "Sentimos pelo assalto, mas a organizadora do evento deveria dar uma explicação, não é só sentir muito", reclamou um internauta.

De acordo com os organizadores do evento "Rock na Ilha" o show irá acontecer em uma outra data. "Vamos remarcar uma nova data e informaremos como proceder nos próximos dias", escreveram em um comunicado oficial publicado nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso), que investiga as circunstâncias e autoria do crime.