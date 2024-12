Acidente aconteceu na Estrada Miguel Salazar Mendes de Morais - Reprodução / Redes sociais

Publicado 02/12/2024 08:26 | Atualizado 02/12/2024 08:28

Rio - Dois homens morreram e um terceiro ficou ferido após serem atropelados por um carro na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Morais, na Cidade de Deus, Zona Oeste, na madrugada desta segunda-feira (2).

O Corpo de Bombeiros de Jacarepaguá foi acionado às 2h07 para atender o caso, na altura da localidade Porta do Céu. No local, os agentes encontraram os dois homens já sem vida e o terceiro com ferimentos moderados, que foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Procurada, a PM informou que as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os corpos das vítimas na calçada, ao lado de entulhos de uma parede destruída e do veículo, que ficou completamente danificado. Segundo relatos, as vítimas seriam pessoas em situação de rua.