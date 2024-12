Jovem está internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo - Reprodução

Publicado 03/12/2024 11:20 | Atualizado 03/12/2024 11:22

Rio - Um jovem teve os dedos de uma das mãos arrancados pelo "tribunal do tráfico", na noite desta segunda-feira (2), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

O caso ocorreu no bairro Zumbi. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7° BPM (Alcântara) foram acionados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, para verificar uma vítima de tiros.

No local, confirmaram as informações de que o jovem teve os dedos arrancados após ser punido por traficantes locais. A motivação do crime seria por conta da vítima ser suspeita de roubos na região.

Segundo a direção do Heat, a vítima tem quadro de saúde estável. O caso está sendo investigado pela 74ª DP (Alcântara).