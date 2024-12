Eduardo Paes sancionou seis leis relacionadas à religião, nesta última terça-feira (3) - Arquivo/ Agência O Dia

Publicado 04/12/2024 16:06 | Atualizado 04/12/2024 16:11

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, sancionou, na última terça-feira (3), seis projetos de lei que instituem datas comemorativas relacionadas à religião. As medidas, propostas por vereadores da cidade, foram publicadas no Diário Oficial do município e abrangem celebrações destinadas a católicos, evangélicos e praticantes de religiões de matriz africana.

Medidas passam a reconhecer datas para a Festa da Dona Maria Mulambo, da Paróquia Santos Anjos e da pastora missionária Frida Vingren. Das seis leis sancionadas, quatro são de autoria do vereador Eliseu Kessler, parlamentar ligado à Assembleia de Deus Ministério Madureira.

Confira abaixo as comemorações que passam a ser lei no município do Rio de Janeiro

Dia da Casa Publicadora das Assembleias de Deus - CPAD (13 de março): a Casa Publicadora das Assembleias de Deus ou CPAD é considerada a maior editora oficial de denominação evangélica do Brasil e das Assembleias de Deus. Sua sede está localizada em Bangu, na Zona Oeste, onde foi criada no dia 13 de março de 1940.

Dia da Convenção Geral dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Brasil (5 de setembro): data celebra a sociedade civil que reúne toda a liderança das Assembleias de Deus brasileiras (pastores, evangelistas e missionários).

Dia da Paróquia Santos Anjos (2 de outubro): a igreja católica fica localizada no Leblon, na Zona Sul do Rio. O projeto de lei foi proposto pelo vereador Marcio Santos considera a paróquia como "um local de espiritualidade, oração e encontro com Deus".

Dia da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil Ministério de Madureira - Conamad no Município do Rio de Janeiro (2 de maio): no texto, o vereador Eliseu Kessler destaca o Ministério Madureira como uma das principais organizações evangélicas do Brasil e no Mundo, com uma influência significativa na formação, organização e expansão das Assembleias de Deus.

Dia da Pastora Evangélica da Assembleia de Deus, Frida Vingren (13 de junho): a data celebra a Pastora Frida Vingren, uma missionária pentecostal, enfermeira, jornalista, musicista, compositora, poetisa, articulista e tradutora sueca. Foi casada com Gunnar Vingren, co-fundador das Assembleias de Deus no Brasil onde atuaram juntos.

Festa da Dona Maria Mulambo (1º de novembro): Dona Maria Mulambo é uma figura de grande relevância dentro das tradições afro-brasileiras, sendo reverenciada por muitos como uma entidade espiritual associada ao povo de rua, à proteção dos excluídos e à superação das dificuldades. Para o vereador Alexandre Beça, autor do projeto de lei, a festa dedicada a ela é uma celebração que valoriza o sincretismo religioso e cultural do Rio de Janeiro. "A inclusão deste evento no calendário oficial não apenas reconhece a importância das tradições afro-brasileiras e sua contribuição para a identidade cultural da cidade, mas também fortalece o respeito pela diversidade religiosa", disse o vereador em sua proposta.