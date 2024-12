Falta d'água afeta Rio e Baixada Fluminense há cerca de uma semana - Divulgação

Publicado 04/12/2024 12:59

Rio - A Águas do Rio concluiu todos os reparos realizados nas redes de abastecimento do município do Rio e informou que o sistema de distribuição está normalizado, nesta quarta-feira (4). Os serviços no Centro, Marechal Hermes, na Zona Norte , foram concluídos na terça-feira (3). Há cerca de uma semana, moradores de vários bairros da capital se queixam da falta d'água. O problema também acontece na Baixada Fluminense, onde as torneiras devem permanecer secas por mais tempo.Na última semana, o abastecimento foi impactado pela manutenção programada do Sistema Guandu que, apesar de ter sido concluída no último dia 26, só teve a distribuição 100% restabelecida no dia 27, por conta de melhorias executadas pelas concessionárias . O rompimento de uma adutora em Rocha Miranda , na Zona Norte, no dia 26 de novembro, também afetou o fornecimento de municípios da Baixada Fluminense e de bairros cariocas. Mesmo após a conclusão dos reparos e melhorias, o desabastecimento continou em algumas regiões por conta de falhas pontuais na rede do Centro e Marechal Hermes, além de em Botafogo. Nesta quarta-feira, moradores relataram nas redes sociais ainda estarem sem água na Urca, Zona Sul, e no Morro do Salgueiro, na Tijuca, Zona Norte. Na mesma região, no bairro do Méier, relatos afirmam que a água voltou com aspeto barrento. As queixas são ainda de quem vive no bairro Agostinho Porto, em São João de Meriti, e Cacuia, em Nova Iguaçu. Segundo a Águas do Rio, o retorno do fornecimento também foi normalizado em São João de Meriti e equipes estão atuando na cidade para identificar problemas pontuais e providenciar os reparos.Já em Nova Iguaçu, a concessionária informou que partes do município estão com o abastecimento impactado devido à paralisação na produção de água das represas Rio d'Ouro e São Pedro, motivadas pelas chuvas, que causaram turbidez. A empresa ressaltou que, após a paralisação do Sistema Guandu para manutenção, foram identificados casos pontuais de alteração na coloração da água durante o retorno gradual do abastecimento.