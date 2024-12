Mulher é jogada no chão, agredida com socos e tem os pertences levados - Reprodução

Publicado 05/12/2024 08:07

Rio - Uma mulher foi agredida durante um assalto na Penha, Zona Norte, na terça-feira (3). Câmeras de segurança da Rua Curuá flagraram o momento em que a vítima é jogada no chão e tem os pertences levados.

No vídeo, a mulher aparece na calçada da via por volta de 20h quando um casal se aproxima e a aborda. Em seguida, a vítima tenta se desvencilhar e correr, mas é empurrada. Ela cai no chão, é agredida com socos e tem a mochila levada pela dupla, que foge.

Mulher é agredida com socos durante assalto na Penha.



— Jornal O Dia (@jornalodia) December 5, 2024

homem foi atingido por uma bala perdida durante uma tentativa de assalto na Rua Montevidéu, que fica a 1 km do local onde a mulher foi agredida. A vítima havia saído de uma igreja e estava em um ponto de ônibus quando criminosos tentaram assaltar um veículo. No mesmo dia, umdurante uma tentativa de assalto na Rua Montevidéu, que fica a 1 km do local onde a mulher foi agredida. A vítima havia saído de uma igreja e estava em um ponto de ônibus quando criminosos tentaram assaltar um veículo.

Tiros foram disparados e o homem acabou sendo baleado. Populares socorreram o ferido e o levaram ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na mesma região. Ele passou por uma cirurgia e segue em recuperação. Equipes do 16º BPM (Olaria) estiveram na unidade e confirmaram o caso. A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha).

Procurada, a Polícia Militar informou que não houve acionamento para o crime na Rua Curuá. A corporação disse, ainda, que o policiamento na região é realizado com equipes em viaturas, motopatrulhas e com agentes em reforço através do Regime Adicional de Serviço (RAS). A PM orienta que que a população colabore realizando denúncias.