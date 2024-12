Rompimento da adutora em Rocha Miranda, na Zona Norte - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 05/12/2024 10:18

Rio - A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e o Procon do Estado do Rio de Janeiro (Procon-RJ) ingressaram, nesta quarta-feira (4), com uma Ação Civil Pública contra a concessionária Águas do Rio, para pedir indenização e tratamentos médicos para os moradores que foram afetados pelo rompimento da adutora em Rocha Miranda, na Zona Norte, na última semana.



A Ação Civil Pública (ACP) é um instrumento jurídico utilizado para defender os interesses de um grupo de consumidores que tenham sido lesados de maneira semelhante por uma empresa ou instituição.



A ACP tem como objetivos: Assegurar às vítimas indenização pelos prejuízos causados, além de danos morais, cujo valor será estabelecido pelo juízo; - Assegurar aos consumidores que tiveram a saúde física e mental comprometidas com o evento, acesso a tratamentos médicos imediatos e adequados a sua necessidade; Indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 1 milhão a ser revertida ao Fundo de Proteção do Consumidor que propicia recursos para a defesa do consumidor do Estado do Rio de Janeiro.



De acordo com o Secretário da Sedcon, Gutemberg Fonseca, a Secretaria e a Autarquia querem auxiliar os consumidores, de forma efetiva, diante da falha recorrente na prestação de serviços da Águas do Rio.



“Identificamos diversas denúncias e reclamações de consumidores registradas na imprensa, nas nossas redes sociais, no sistema ProConsumidor e em plataformas de queixas, que apontam que a Águas do Rio estaria cometendo falhas na prestação do serviço que ferem o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Dessa forma, entendemos que para o bem coletivo essa ação se faz necessária. O consumidor deve ficar atento aos seus direitos e tanto a Sedcon quanto o Procon estão disponíveis para ajudar”, informou.



Além desta Ação, a Secretaria e a Autarquia vem, ao longo do último mês, tomando outras providências para auxiliar o consumidor de maneira mais assertiva e penalizar a concessionária pelas infrações cometidas. Entre elas a abertura de ato sancionatório em razão do rompimento da adutora em Rocha Miranda; abertura de ato fiscalizatório em razão da falta de água contumaz em diversas regiões do Rio e Grande Rio; propositura de ação civil pública para impedir atos abusivos da concessionária na cobrança de valores indevidos aos consumidores.



O Presidente do Procon Marcelo Barboza, ressalta que além de coibir as práticas abusivas, o objetivo das ações é assegurar que os direitos dos consumidores sejam respeitados e que a empresa adote medidas corretivas.



“A Sedcon e o Procon estão empenhados em defender o consumidor de maneira abrangente, evitando que situações lesivas continuem a ocorrer e afetem mais pessoas. É extremamente importante que o consumidor fique atento aos seus direitos e entre em contato com a Secretaria, através do Fala Consumidor, e com a Autarquia sempre que se sentir lesado de qualquer forma”, explicou Barboza.

Procurada, Águas do Rio informou que irá se manifestar ao órgão, em relação ao auto de infração, dentro do prazo estabelecido.