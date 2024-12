Operação mira guerra entre facções na região de Brás de Pina e Cordovil - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 05/12/2024 10:04 | Atualizado 05/12/2024 10:05

Rio - Uma operação da Polícia Militar mira, nesta quinta-feira (5), a disputa territorial entre bandidos rivais que vem provocando constantes confrontos e mortes na região de Brás de Pina e Cordovil. Policiais militares atuam na comunidade do Quitungo, na Zona Norte, atualmente dominada por traficantes do Comando Vermelho (CV), que estão em guerra com criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP) pelo controle da área.De acordo com a PM, o 16º BPM (Olaria) e o 41º BPM (Irajá) prenderam, até o momento, três suspeitos em flagrante e apreenderam uma pistola, um radiotransmissor e drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 38ª DP (Brás de Pina). Não há informações sobre confrontos na região. Nos últimos meses, traficantes do CV, especialmente do Quitungo, têm travado uma guerra com criminosos do TCP, por conta das tentativas de invasão ao Complexo de Israel, formado pelas comunidades de Parada de Lucas, Vigário Geral, Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco-Bocas.Por conta da ação, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que na região de Cordovil, três unidades escolares foram impactadas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as unidades de saúde funcionam normalmente. Até o momento, não há registro de impactos nos transportes. Na última terça-feira (3), uma operação contra traficantes do Comando Vermelho no Complexo da Penha , na Zona Norte, teve reflexos em Cordovil e Quitungo.