Poste cai e ocupa duas faixas da Rua das Laranjeiras, na Zona Sul - Reprodução / @OperacoesRio

Publicado 05/12/2024 09:06 | Atualizado 05/12/2024 10:15

Rio - Um poste foi derrubado no meio da Rua das Laranjeiras, que leva o nome do bairro, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quinta-feira (5), e causa transtornos no trânsito local. Segundo relato de testemunhas, um ônibus bateu no equipamento e fugiu logo na sequência. Ainda não há informações sobre feridos.

Uma moradora da região passava pela rua e flagrou o momento do incidente. Segundo ela, um coletivo da linha 422 (Grajaú - Cosme Velho), da empresa Transurb, foi o responsável pela queda. "O ônibus vinha correndo e bateu no poste, que caiu em cima dele. Nós estávamos um pouco mais atrás, as coisas começaram a explodir e nós passamos para o outro lado da calçada. O poste não caiu sozinho, o ônibus bateu nele", relatou ao "Bom dia, Rio", da TV Globo.

O incidente aconteceu por volta das 7h, no sentido Cosme Velho, Zona Sul, na altura da Rua Leite Leal. O poste quebrado ocupa duas faixas da via, que está com o trecho interditado. Com isso, o trânsito na região está complicado e o fluxo dos veículos funciona em sistema de pare e siga na pista sentido Largo do Machado.

O Centro de Operações Rio (COR) orienta aos motoristas que precisem passar pela região e que vão em direção ao Cosme Velho, a utilizarem a faixa reversível montada no trecho. Quem vem da Zona Norte ou do Centro, pode acessar a Rua Barão de Petrópolis, no Rio Comprido, e seguir pela Rua Alice até a Rua das Laranjeiras.

Já para os motoristas que saem de outros bairros da Zona Sul e seguem no sentido Largo do Machado, podem utilizar o Túnel Rebouças e seguir pela Rua Cosme Velho.

Equipe do Corpo de Bombeiros do quartel do Catete foi acionada e está na região auxiliando nos trabalhos. Agentes da CET-Rio e da Rio Luz também encontram-se no local, assim como funcionários da Light.

Por meio de nota, a Light informou que o poste não pertence à concessionária e não afetou o fornecimento de energia na região. Já a Rioluz, reforçou que o equipamento não faz parte da rede de iluminação pública e que uma equipe trabalha para retirar o braço e a luminária da via. Assim que um novo poste for instalado, a companhia irá instalar uma nova lâmpada.

Procurada pela reportagem, a Rio Ônibus informou que a empresa lamenta o ocorrido e irá tomar as devidas providências.