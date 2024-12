Dois carros colidiram na Estrada do Galeão - Reprodução / Redes sociais

Dois carros colidiram na Estrada do GaleãoReprodução / Redes sociais

Publicado 07/12/2024 08:59

Rio - Uma colisão envolvendo dois carros deixou dois homens feridos na madrugada deste sábado (7), na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Uma imagem que circula nas redes sociais mostra um veículo branco com parte do para-choque completamente destruído após a batida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 1h33 na Estrada do Galeão, na altura da Estrada da Cacuia. As duas vítimas, que não tiveram as identificações divulgadas, tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao CER Ilha, no Complexo Hospitalar Evandro Freire, na Ilha do Governador.

Até o momento, não há informações sobre o que pode ter causado o acidente.