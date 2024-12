Rangel Roberto foi condenado a 22 anos de prisão por tráfico de drogas e homicídio qualificado - Divulgação/Disque Denúncia

Rangel Roberto foi condenado a 22 anos de prisão por tráfico de drogas e homicídio qualificadoDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 09/12/2024 06:40

Rio - Um criminoso foragido do Pará foi preso, neste domingo (8), na Praia de São Conrado, na Zona Sul. Rangel Roberto dos Santos Mendes, conhecido como 2R, de 35 anos, é apontado como chefe do tráfico de Telégrafos, em Belém, e envolvido na morte de um policial militar no bairro. O bandido foi localizado por equipes da Subsecretaria de Inteligência (SSI) da Polícia Militar em ação conjunta com o 23º BPM (Leblon).



Os PMs chegaram a Rangel após análise de dados, monitoramento e informações do Disque Denúncia. O criminoso, apontado como uma das lideranças do tráfico, é acusado por ataques à agentes de segurança pública do Pará e envolvimento na morte do sargento da reserva José Antônio Brito Souza, 60, em 17 de novembro de 2021, quando o militar jogava dominó na casa de um vizinho e quatro criminosos chegaram em um carro branco e dispararam, pelo menos, 20 vezes. A vítima morreu na hora.



Preso em 2020, 2R foi para o sistema semiaberto e teve a concessão do benefício da saída temporária, na modalidade de Visita Periódica ao Lar (VPL), em outubro de 2021, mas não retornou à unidade prisional. Desde então, ele é considerado foragido e contra ele havia um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, por tráfico de drogas e homicídio qualificado, pelos quais foi condenado a 22 anos de prisão.

Os PMs levaram Roberto Rangel para a 14ª DP (Leblon) e, em seguida, ele foi conduzido a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça do Pará. O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.