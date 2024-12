Caminhão colidiu com um poste durante a perseguição na Av. Geremário Dantas, no Tanque - Reprodução / TV Globo

Caminhão colidiu com um poste durante a perseguição na Av. Geremário Dantas, no TanqueReprodução / TV Globo

Publicado 09/12/2024 07:49

Rio - Uma tentativa de assalto, na manhã desta segunda-feira (9), terminou em perseguição e acidente na Avenida Geremário Dantas, no Tanque, Zona Oeste.



De acordo com a polícia, o motorista de um caminhão foi abordado por dois criminosos. A dupla entrou no veículo e obrigou o homem a dirigir. Durante a ação, policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) perceberam e realizaram um cerco.



Na perseguição, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste. Em seguida, o veículo foi tomado pelo fogo. Bombeiros do quartel de Jacarepaguá foram acionados às 6h26 para conter as chamas. Segundo a corporação, o fogo foi controlado às 7h07.



A PM informou que a vítima e os dois suspeitos estão sendo socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde deles.

De acordo com o Centro de Operações, uma faixa de cada sentido da via, na altura do Largo do Tanque, está fechada para retirada do veículo. Quem sai do Pechincha para o Tanque, tem a opção das Ruas: Lopo Saraiva, Marquês de Jacarepaguá e Avenida Nelson Cardoso. Entre a Taquara e o Pechincha, é recomendada a Estrada do Tindiba.