Incêndio atingiu a 30ª DP (Marechal Hermes) na manhã desta segunda-feira (9) - Reprodução / TV Globo

Incêndio atingiu a 30ª DP (Marechal Hermes) na manhã desta segunda-feira (9)Reprodução / TV Globo

Publicado 09/12/2024 08:59 | Atualizado 09/12/2024 09:02

Rio - Um incêndio atingiu a delegacia de Marechal Hermes, na Zona Norte, na manhã desta segunda-feira (9). Militares do quartel de Campinho foram acionados às 6h24 para combater as chamas na 30ª DP, que fica na Rua Xavier Curado.



De acordo com os bombeiros, por volta das 7h24, o fogo já estava completamente extinto. Apesar do susto, não houve registro de feridos.



A causa do incêndio ainda é desconhecida. Uma perícia será realizada no local para identificar as possíveis origens do incidente.



Procurada pelo DIA, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestações.