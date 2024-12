Steve deixa uma filha de sete anos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 09/12/2024 10:47 | Atualizado 09/12/2024 13:59

Rio - Um homem morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto na noite deste domingo (8), na Penha, Zona Norte. Segundo testemunhas, Steve Nascimento, de 43 anos, chegava para uma missa na Paróquia Nossa Senhora da Cabeça, na Rua Guatemala, quando foi abordado por dois criminosos em uma moto.

A vítima estacionava próximo ao local no momento em que a dupla anunciou o assalto. Uma câmera de segurança da região registrou o momento em que os criminosos se aproximam e atiram contra Steve. Em seguida, fogem sem levar nada. O crime ocorreu por volta das 19h.

A Polícia Militar e os bombeiros foram acionados para a ocorrência. No entanto, ao chegaram no local, o rapaz já estava morto. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) no Centro do Rio.

Procurada, a Polícia Civil informou que uma perícia foi realizada no local. Segundo a corporação, a investigação está em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para identificar a autoria do crime e esclarecer as circunstâncias da morte.

Ainda não há informações sobre o enterro de Steve. O homem deixa a mulher e uma filha de 7 anos.