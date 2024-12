Natalino Guimarães foi preso em Campo Grande, Zona Oeste, e levado para a Cidade da Polícia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Natalino Guimarães foi preso em Campo Grande, Zona Oeste, e levado para a Cidade da PolíciaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 10/12/2024 07:51 | Atualizado 10/12/2024 10:28

Rio - O ex-deputado estadual Natalino José Guimarães e outras seis pessoas foram presas nesta terça-feira (10), durante uma operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) contra a grilagem de terras em Búzios, na Região dos Lagos. A ação investiga uma organização criminosa que, desde 2020, invade, desmata e vende terrenos ilegalmente na região.

fotogaleria



Além das prisões, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços de Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras e na capital fluminense. Natalino, ex-policial civil e fundador da milícia Liga da Justiça, acabou detido em Campo Grande, enquanto outros suspeitos foram capturados em Búzios. Entre os presos está Esmeraldo da Conceição, apontado como o líder do esquema na Região dos Lagos. Além das prisões, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços de Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras e na capital fluminense. Natalino, ex-policial civil e fundador da milícia Liga da Justiça, acabou detido em Campo Grande, enquanto outros suspeitos foram capturados em Búzios. Entre os presos está Esmeraldo da Conceição, apontado como o líder do esquema na Região dos Lagos.

Natalino Guimarães e seu irmão Jerominho exerceram grande influência na região, controlando comunidades da Zona Oeste. A milícia também utilizava o poder político para ampliar seu alcance, com membros e aliados disputando cargos públicos para consolidar a atuação criminosa. Essa estrutura permitiu que a Liga da Justiça se tornasse uma das organizações mais poderosas do estado.

As investigações do MPRJ começaram após denúncias de invasões violentas em terrenos na Estrada da Fazendinha, no bairro Baía Formosa, em Búzios. Segundo o MPRJ, o grupo usava seguranças armados para intimidar moradores e proprietários, promovia desmatamentos e queimadas, e vendia os lotes de forma irregular.



O esquema também incluía o uso de processos judiciais sem decisões favoráveis para justificar as invasões. De acordo com a denúncia, depois de ocupar os terrenos, a quadrilha dividia as áreas em lotes, que eram vendidos ilegalmente. Em troca de apoio para manter o controle das terras, o grupo oferecia lotes para pessoas com histórico de envolvimento em milícias.

A operação foi conduzida pelo MPRJ, com apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar. Ao todo, 12 pessoas foram denunciadas pelos crimes.

operação da Polícia Federal teve como alvo os irmãos Natalino e Jerominho Guimarães. Durante as buscas, os agentes encontraram R$ 320 mil e 2.500 dólares (cerca de R$ 13,5 mil) em espécie em duas casas pertencentes aos irmãos. As investigações apuravam se os dois usariam uma possível eleição da candidata Carminha Jerominho (PMB), filha de Jerominho, como forma de ampliar o domínio da milícia na Zona Oeste. Em agosto de 2022, o ex-vereador foi morto a tiros na Estrada Guandu do Sapé, em Campo Grande. Em 2020, umateve como alvo os irmãos Natalino e Jerominho Guimarães. Durante as buscas, os agentes encontraram R$ 320 mil e 2.500 dólares (cerca de R$ 13,5 mil) em espécie em duas casas pertencentes aos irmãos. As investigações apuravam se os dois usariam uma possível eleição da candidata Carminha Jerominho (PMB), filha de Jerominho, como forma de ampliar o domínio da milícia na Zona Oeste. Em agosto de 2022, ona Estrada Guandu do Sapé, em Campo Grande.

O DIA tenta contato com a defesa do ex-deputado Natalino Guimarães. O espaço está aberto para manifestações.