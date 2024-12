Dom Orani Tempesta completa 50 anos de sacerdócio e ganha exposição no Museu de Arte Sacra - Reprodução / Instagram

Dom Orani Tempesta completa 50 anos de sacerdócio e ganha exposição no Museu de Arte SacraReprodução / Instagram

Publicado 10/12/2024 14:27 | Atualizado 10/12/2024 15:33

Rio - Para celebrar os 50 anos sacerdócio de Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio, o Museu de Arte Sacra, localizado na Catedral Metropolitana de São Sebastião, preparou uma exposição dedicada à trajetória do cardeal. A mostra estará em cartaz até 14 de fevereiro e os ingressos custam a partir de R$ 4.

fotogaleria

Os 50 anos de dedicação e missão de Dom Orani são celebrados em uma exposição com fotografias, objetos pessoais e itens religiosos. "Esperamos que a exposição temporária no Museu Arquidiocesano seja para maior glória de Deus. O foco da homenagem não deve ser a minha pessoa, mas o que Deus faz na minha vida, também, pela intervenção de muitas pessoas. Que cada vez mais possamos continuar a fazer o bem", celebra Dom Orani Tempesta, de 74 anos.

"A minha intenção e busca foi ser padre, trabalhar pelo bem das pessoas. Depois, a Igreja, com sua intervenção, me chamou para outros ofícios. Se aqui estou no Rio de Janeiro é para servir até quando me for permitido. Minha missão é evangelizar, levar as pessoas para caminhar com o Senhor, e tudo que faço é para a maior glória de Deus", acrescenta.

A exposição acontece no Museu de Arte Sacra, que fica no subsolo da Catedral Metropolitana, localizada na Avenida República do Chile, 245, no Centro. A visitação é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 16h, aos sábados, de 9h às 12h, e aos domingos, das 10h às 13h. A entrada custa R$ 8, a inteira, e R$ 4 a meia-entrada para religiosos, escolas e idosos.

História

Nascido em 23 de junho de 1950, em São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, Orani João Tempesta decidiu dedicar a vida à Igreja Católica aos 17 anos, quando em 1968 entrou para a Ordem Cisterciense, fazendo seu compromisso em 1972.

Em 1974, foi ordenado sacerdote e assumiu a vice-liderança de uma paróquia de sua cidade natal, se tornando o padre principal poucos dez anos depois, em 1984. Em 1997, foi eleito bispo pelo papa João Paulo II e ordenado por Dom José de Aquino Pereira.

Em 2004, foi enviado por papa João Paulo II para mais uma missão desafiadora: se arcebispo de Belém, no Pará. Alguns anos mais tarde, em 2009, foi eleito como arcebispo do Rio de Janeiro pelo papa Bento XVI. Em 2014, foi nomeado cardeal-presbítero pelo Papa Francisco.