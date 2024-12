Diversas drogas são apreendidas pela PM na Cidade de Deus - Reprodução / @pmerj

Publicado 10/12/2024 17:28

Rio - Policiais militares apreenderam cerca de R$ 100 mil em drogas e removeram 14 toneladas de barricadas durante uma ação na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, na manhã desta terça-feira (10). Os agentes também detiveram um homem com mandado de prisão em aberto.

De acordo com a corporação, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) e do Comando de Operações Especiais (COE) foram até a comunidade para desobstruir vias e prender criminosos ligados ao tráfico de drogas. Com auxílio de uma retroescavadeira, os agentes removeram 58 barricadas e liberaram 26 ruas.

Um homem foi preso com drogas e um radiotransmissor. Ao todo, os militares apreenderam 1.170 tabletes de maconha, 722 pinos de cocaína, 85 papelotes de skank, 56 pedras de crack, 105 papelotes de 'ice' e 33 papelotes de haxixe.

A ação contou, ainda, com o apoio do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC), que usou três cachorros farejadores que ajudaram a localizar algumas das drogas.

O criminoso, que não teve a identidade revelada, e os materiais recolhidos foram encaminhados à 32ª DP (Taquara), que registrou o caso.