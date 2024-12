A cantora Marina Lima e o irmão, o poeta Antonio Cícero - Reprodução / Instagram

Publicado 10/12/2024 14:49 | Atualizado 10/12/2024 14:51

Rio - A Academia Brasileira de Letras, no Centro do Rio, realiza nesta quarta-feira (11) a eleição para a cadeira 27, que pertenceu ao poeta, filósofo e letrista Antonio Cicero, morto em outubro deste ano , na Suíça.

O TRE-RJ irá ceder as urnas eletrônicas para o pleito. A expectativa é que o resultado seja divulgado por volta das 17h30.

Os candidatos são Edgard Telles Ribeiro, Tom Farias, João Calazans Filho, Chislene de Carvalho, José Efigênio Eloi Moura, Eduardo Luiz Baccarin Costa, Sônia Netto Salomão, Martinho Ramalho de Melo, J.M.Monteirás, Alda de Miranda, Ruy da Penha Lobo, Lucas Pereira da Silva, Antonio Porfirio de Matos Neto e Remilson Soares Candeia.

Irmão da cantora Marina Lima, Cicero tinha 79 anos e sofria de Alzheimer. Antes de morrer, despediu-se de amigos e familiares por meio de uma carta . No documento, relatou as dificuldades que enfrentava devido ao diagnóstico e explicou sua decisão pela eutanásia. No desabafo, afirmou que gostaria de falecer "com dignidade".Na quinta-feira (12), Marina Lima vai se apresentar na ABL, prestando uma homenagem ao irmão. Os ingressos já estão esgotados.