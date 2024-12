Pneus foram queimados durante o protesto - Reprodução/TV Globo

Pneus foram queimados durante o protestoReprodução/TV Globo

Publicado 11/12/2024 09:40 | Atualizado 11/12/2024 14:07

Rio - Ex-funcionários de uma empresa terceirizada que prestava serviços para a Prefeitura do Rio realizaram uma manifestação, na manhã desta quarta-feira (11), por falta de pagamento, em frente à garagem do BRT de Paciência, na Zona Oeste.



Durante o ato, manifestantes queimaram pneus no portão de acesso ao estacionamento, que abriga os novos ônibus da frota do BRT, para impedir a entrada e saída de veículos.



De acordo com a Mobi-Rio, a Prefeitura do Rio já pagou a empresa Statled, porém, a mesma não repassou os pagamentos. No entanto, em nota ao DIA, a instituição informou ter sanado todas as pendências financeiras com os funcionários.

Por conta do problema, a prefeitura informou ainda que já rescindiu contrato com esta empresa por má prestação de serviços. A operação do BRT não foi afetada por conta do protesto na Zona Oeste.