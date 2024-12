Golden Retriever ficou desaparecido por 12 dias - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 11/12/2024 10:29 | Atualizado 11/12/2024 11:46

Rio - Após 12 dias desaparecido, o Golden Retriever Thor foi encontrado nesta terça-feira (10) por voluntários do projeto Nas Garras da Lei. O animal havia sumido no dia 29 de novembro, quando foi levado por um motorista de aplicativo em Botafogo, na Zona Sul, após uma discussão com seu tutor, Thiago Sintra, sobre o pagamento de uma corrida.



Thiago relatou que contratou uma viagem pela plataforma BlaBlaCar, partindo de Santa Catarina com destino ao Rio de Janeiro. O preço combinado foi de R$ 800, sendo R$ 460 pagos em espécie e R$ 40 via PIX, restando R$ 300 a serem transferidos posteriormente.

Segundo Thiago, o motorista se recusou a aguardar o pagamento do restante, alegando suspeitar de um golpe. O tutor relatou que a situação piorou quando o condutor usou spray de pimenta em Thiago e no cão, além de supostamente ameaçá-lo com um taser e uma arma. Ao parar em um sinal na Rua Farani, em Botafogo, o motorista teria ordenado que Thiago descesse do carro. O tutor alega que quando tentou retirar Thor, o condutor arrancou com o veículo, levando o animal.



Voluntários do projeto Nas Garras da Lei assumiram o caso e, após uma investigação, localizaram Thor com a irmã do motorista. "Ela se dirigiu até a nossa equipe, e conduzimos Thor para atendimento veterinário. Ele foi devolvido em boas condições, de banho tomado. Agora estamos garantindo sua saúde com vacinas e colírios, deixando-o em plenas condições", contou Rafael Cazes, coordenador do projeto, ao DIA.

Em um vídeo publicado nas redes sociais na noite desta terça-feira (10), Thiago compartilhou sua emoção com o resgate de Thor. O reencontro dos dois ocorreu na manhã desta quarta (11). "Estou mais tranquilo. Thor foi resgatado, foi na clínica veterinária e vou reencontrar ele. Estou feliz demais, ele é a minha vida. Obrigado a todos que ajudaram, gratidão demais", disse o tutor, aliviado e emocionado.



O caso está sendo investigado pela 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). A Polícia Civil informou que realiza diligências para esclarecer todos os fatos. À TV Globo, o motorista afirmou que Thiago se recusou a pagar o valor devido e teria o ameaçado com uma barra de ferro.

Procurada, a BlaBlaCar lamentou o ocorrido e disse que considera inaceitável qualquer forma de violência. Segundo a empresa, o perfil do condutor foi banido. "Entramos em contato com o passageiro para apurar o caso e oferecer suporte psicológico. Também nos colocamos à disposição das autoridades para contribuir com eventuais investigações, nos termos da lei", diz a nota.