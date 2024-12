Além de foto de Dorival Júnior, golpista usam áudios com a voz do técnico para pedir doações - Rafael Ribeiro/CBF

Além de foto de Dorival Júnior, golpista usam áudios com a voz do técnico para pedir doaçõesRafael Ribeiro/CBF

Publicado 12/12/2024 10:01

Rio - A Polícia Civil realiza uma ação contra uma quadrilha de estelionatários que se passava pelo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, para aplicar golpes em jogadores e outras pessoas ligadas ao futebol. A Operação Mascarado cumpre três mandados de busca e apreensão em sete endereços de Itaperuna, no Norte Fluminense. Principal alvo dos agentes, o líder da organização criminosa é natural de Minas Gerais e mora no município.

A operação é realizada por policiais civis da 19ª DP (Tijuca), da 143ª DP (Itaperuna) e dos Departamentos-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e do Interior (DGPI). Segundo as investigações, neste ano, dois jogadores de futebol foram vítimas do golpe, após receberem mensagens de um perfil do WhatsApp com a foto de Dorival Júnior. Os criminosos passaram a enviar um áudio com a voz do técnico para ganhar a confiança dos alvos e, em seguida, pediram doações para ajudar as vítimas das chuvas que atingiram a região Sul do país.

Entretanto, a quadrilha vinha agindo desde 2022, época em que fingia ser o ex-jogador Elias Mendes Trindade, também usando uma foto dele no aplicativo de mensagem. Na ocasião, os golpistas pediram a outros atletas, ex-atletas e técnicos uma doação para ajudar a salvar uma criança que tinha uma doença rara. Os estelionatários ainda pediam que as vítimas gravassem um vídeo encorajando outras pessoas a doarem, que eram utilizados para dar mais credibilidade aos próximos alvos.

As investigações chegaram ao líder da quadrilha, Lucas de Oliveira Eduardo, que já teria aplicado o golpe em dezenas de personalidades, muitas ainda não identificadas. O acusado já havia sido investigado por crimes iguais. De acordo com a Polícia Civil, as buscas desta quinta-feira pretendem apreender materiais com ele e na casa de outros alvos, para esclarecer todos os detalhes do esquema criminoso. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Itaperuna e os agentes tiveram acesso a dispositivos eletrônicos que serão analisados.