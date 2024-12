A segurança nos grandes eventos será um dos assuntos no primeiro painel do Realiza RJ - Divulgação

A segurança nos grandes eventos será um dos assuntos no primeiro painel do Realiza RJDivulgação

Publicado 12/12/2024 15:49

Rio - Com o objetivo de debater a vocação do estado do Rio de Janeiro para grandes eventos, como o Réveillon, o G20 e grandes shows, o jornal O DIA vai promover o fórum Realiza RJ no próximo dia 20, no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont. Com transmissão em tempo real no YouTube e no Facebook do DIA, o evento vai acontecer entre 9h e 16h.

O Realiza RJ será dividido em quatro painéis nos quais autoridades e especialistas vão debater atrativos como infraestrutura e incentivos governamentais que fazem do estado um polo de eventos globais. Temas como segurança, geração de emprego e renda e relevância do interior também estão garantidos no fórum.

ESTRUTURA DO EVENTO

Após o credenciamento, a abertura será realizada por Gustavo Tutuca, secretário estadual de Turismo; Danielle Barros, secretária estadual de Cultura e Economia Criativa; e Rafael Picciani, secretário estadual de Esporte e Lazer.

Em seguida, mediado pela jornalista Ana Miguez, o primeiro painel terá como foco "Segurança, Defesa Civil e Defesa do Consumidor". O segundo e último debate da manhã será em torno do tema "Desenvolvimento Econômico", com mediação do jornalista Bruno Menezes.

Depois do intervalo para o almoço, o Realiza RJ será retomado às 13h30 com a mesa sobre "Turismo e Grandes Eventos no Interior". O papo será comandado pelo jornalista Nilo Júnior. Na sequência, a série de painéis será concluída com o debate sobre "Olhar para o Futuro", mediado pelo subscretário de Grandes Eventos e Ações de Promoção Governamental, Rodrigo Castro.