Fotos: blindados da Marinha cercam entorno do Hospital Naval Marcílio Dias após morte de militar

Rio - Blindados da Marinha do Brasil cercaram o entorno do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), no Lins de Vasconcelos, Zona Norte, na manhã desta quinta-feira (12). A força armada iniciou uma operação, sem data para acabar, com o objetivo de garantir a segurança da tripulação e de usuários da unidade.

A operação tem início dois dias depois da Capitão de Mar e Guerra Médica Gisele Mendes Souza e Mello, de 55 anos, morrer após ter sido atingida com um tiro na cabeça enquanto estava na Escola de Saúde da Marinha. Ela chegou a ser levada para a sala de cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. No momento do disparo, acontecia uma operação policial no Complexo do Lins.