Vítimas de ataque foram levadas ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha - Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Vítimas de ataque foram levadas ao Hospital Getúlio Vargas, na PenhaReginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Publicado 12/12/2024 12:45 | Atualizado 12/12/2024 14:09

Rio - O menino de seis anos baleado durante um ataque a tiros em Vicente de Carvalho , Zona Norte do Rio, na tarde de quarta-feira (11), permanece com quadro de saúde grave. A criança está internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Dois homens em uma moto mataram o empresário Pedro Paulo Monteiro Oliveira, dono de uma choperia no bairro. O crime aconteceu na Rua Guaraúna. Na mesma ocorrência, o pequeno A. A. B. da S foi baleado no peito enquanto estava a caminho da escola acompanhado do pai, que sobreviveu.

As duas vítimas foram levadas ao Hospital Getúlio Vargas.

Pedro Paulo tinha duas anotações criminais: por furto e por violência psicológica contra mulher. Investigadores suspeitam que os autores do crime sejam ligados à facção criminosa TCP, da Serrinha, em Vaz Lobo, em rivalidade à facção Comando Vermelho, que controla o Morro do Juramento, no bairro Vicente de Carvalho.

A Polícia Civil informou em nota que a investigação está em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). "Os agentes realizam diligências para apurar a autoria e a motivação do crime", diz o texto.